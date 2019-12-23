Fenerbahçe'de zaferin şifresi hızlı başlangıç

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İşte derbinin sonucuna etki eden 5 madde;



1- İLK 30 DAKİKA



Maçta ilk yarım saatin sonunda Fenerbahçe rakip kaleyi 5 kez yoklarken, Beşiktaş'ın hiç şutu yoktu.



2- OZAN'IN LİDERLİĞİ



Emre'nin yokluğunda Ozan kaptanlık bandını takmakla kalmadı, oyunun da liderliğini üstlendi. Sahanın yıldızıydı.



3- REBOCHO'NUN ŞANSSIZ GÜNÜ



Avcı'nın sol bekte tercih ettiği Rebocho 18'de penaltı yaptırdı. Üçüncü golde de atak yine onun bölgesindendi.



4- CANER SAHNEDE



Bu sezon ligin duran toplardan en fazla sayı yapan takımı Beşiktaş, yine bir Caner frikiğiyle golü buldu.



5- BURAK TEPKİSİ



Takımının en iyilerinden olan, bir asisti de ofsayta takılan Burak, oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle dikkat çekti.



