Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'ten sitem: "Saygı bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'ten sitem: 'Saygı bekliyoruz' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'ten sitem: "Saygı bekliyoruz"

6 saat önce

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık.

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'ten sitem:

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Hem bireysel hem de takım olarak çok kaliteliler. Maça biraz tembel başladık ama geri gelip maçın sonuna kadar savaşabildik. Olumsuz nokta top kayıplarıydı. Bir de çok açık atış kaçırdık. Bu da maçı kaybetmemizin en önemli sebebi. Kaybetmemizde başka sebepler de vardı ama bu konu hakkında çok konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.


Maçın hakemleri hakkında gelen soruyu da cevaplayan Obradovic, "Video hazırlayıp tabii ki Avrupa Ligi yönetimiyle görüşeceğiz. Tek doğru yol bu. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Obradovic, taraftarlara da teşekkür ederek, "Bizim için ne kadar zor anlar yaşandıysa onlar için de yaşanıyor. Artık çok daha iyi görüntümüz var. İnanmaya devam etmek için sebebimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.


Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa) ve Ioannis Foufis'in (Yunanistan) kararlarına Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Özellikle Javor ve Bissang'ın verdiği kararlardan dolayı taraftarlar hakemleri tezahürat ve ıslıklarla protesto etti.


Pesic: "Maçı yaklaşık 38 dakika kontrol ettik ve kazandık"


Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, ikinci yarıda hakemlerle konuşmayıp maça odaklanıp galip geldiklerini dile getirdi.


Bu maçta sadece 9 top kaybı yaptıklarını anlatan Pesic, "Yüksek enerjili bir maç oldu maçın sonuna kadar. Maçın anahtarı ikinci yarıda hakemlerle konuşmayıp maça odaklanmamızdı. Maçı yaklaşık 38 dakika kontrol ettik ve kazandık." ifadelerini kullandı.


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Ivan Obradovic, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:31 
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