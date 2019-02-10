Fenerbahçe'de Zenit Hazırlıkları Sürüyor
41 dakika önce
Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le Ülker Stadyumu'nda 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
, Rusya
temsilcisi Zenit
'le Ülker Stadyumu'nda 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Can Bartu
Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:54 Kaynak: DHA
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