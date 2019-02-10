Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Zenit Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Zenit Hazırlıkları Sürüyor

41 dakika önce

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le Ülker Stadyumu'nda 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Zenit Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le Ülker Stadyumu'nda 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:54 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Zenit, Fenerbahçe, Spor
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