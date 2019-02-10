Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya
'nın Zenit
takımını konuk edecek Fenerbahçe
, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmanın, salonda gerçekleştirilen egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:30 Kaynak: AA
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