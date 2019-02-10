Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın, salonda gerçekleştirilen egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Spor
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