Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

55 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 17 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 17 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 4 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Tam sahada yapılan defans ve hücum organizasyonlarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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