Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları
55 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 17 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 17 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 4 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Tam sahada yapılan defans ve hücum organizasyonlarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:21 Kaynak: AA
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