Fenerbahçe'de Zlatko Dalic sesleri!

Fenerbahçe'de teknik adam arayışları tüm hızıyla sürerken yabancı ve Türk teknik direktör adayları arasında sıkı bir değerlendirme yapılıyor.



Sarı-lacivertliler, ilk adım olarak gittikleri Roger Schmidt'ten "Sizden süre istiyorum" yanıtını alınca, şu anda Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunan ve Euro 2020 sonrasında serbest kalacak olan Zlatko Dalic'i listesine aldı. Dalic ile ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.



ZLATKO DALİC KİMDİR?



Hırvat Milli Takımı'nı 7 Ekim 2017'den bu yana çalıştıran 53 yaşındaki Zlatko Dalic, 30 maça çıkarken 1.97'lik puan ortalaması yakaladı.



Dalic daha önce de Faisaly, Al Hilal ve Al Ain'de görev yaptı. Hırvatistan'da, Ante Cacic sonrasında 'enkaz' devralan Dalic takımını zorlu süreç sonrasında 2018 Dünya Kupası'na taşımakla kalmadı, finale kadar çıktı ve Fransa'ya yenilerek kupayı kaybetti.



Sezon Süper Lig'e yükselen takımlarla oynadığı 4 maçı kazandı ve 14 gol attı. 5. randevuda da bu seriyi sürdürüp en azından kalan haftalara şampiyonluk olmasa bile Avrupa bileti hedefiyle girer. (Sabah)



