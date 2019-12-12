Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriye başladı. Koordinasyonun ardından top kapma ve 5'e 2 üç grup halinde pas çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses, özel program dahilinde çalışırken Mevlüt Erdinç ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.


Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı!

Son Dakika Haberleri
02:07 Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum! - Son Dakika Spor
02:06 Maçın ardından - Son Dakika Spor
01:57 Abdullah Avcı: "Bu dağılma olmamalıydı" - Son Dakika Spor
01:54 UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika Spor
01:53 Okan Buruk: "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum" - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 02:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]