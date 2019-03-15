Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe
sahasında Demir Grup Sivasspor
'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım
düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz
ve Asım Yusuf Öz
üstlenecek.
İki takımı sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali
, Mehmet Topal
, Tolgay, Moses, Zajc, Ayew, Soldado
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih
, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer, Emre Kılınç
, Diabate - İstanbul