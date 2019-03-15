Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Maçının 11'leri Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Maçının 11'leri Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

İki takımı sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Ayew, Soldado

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer, Emre Kılınç, Diabate - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:34 Kaynak: DHA

Sivasspor, Fenerbahçe, Spor
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