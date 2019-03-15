Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Maçının Ardından - Ersel Uzğur

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Maçının Ardından - Ersel Uzğur

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uzğur, çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştı. Öne de geçtik ama ondan sonra verdiğimiz pozisyonlar ve yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü. Bizim adımıza üzücü. Hakemin oluşturduğu faulden de gol yedik." ifadelerini kullandı.

Hakemin maça etki ettiğini düşündüğünü vurgulayan Uzğur, "O kadar çok faul çaldı ki. Bizim adımıza çalmadığı fauller de var. 2-3 penaltı olacak pozisyonumuz var, hiçbirini değerlendirmeye almadı. 2-3 hafta önce Erzurumspor maçında da Bülent hoca vardı. Orada da penaltı pozisyonlarına bakmadan geçti. Tempomuzu düşürme, moralimizi bozma açısından bize göre kötü maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Bülent Yıldırım, Sivasspor, Fenerbahçe, Güncel
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