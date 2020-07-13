Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, yedikleri basit goller neticesinde mağlup olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, yedikleri basit goller neticesinde mağlup olduklarını söyledi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ve maça iyi başlayamadıklarını ifade etti.

Mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını aktaran Karapınar, "Kolay bir gol yedik ve yenik duruma düştük. Toparladık, golü attık ve oyun kontrolü bize geçti. İkinci golü bulabilseydik farklı olabilirdi. Yine yediğimiz kolay bir golle yenik duruma düştük. Alternatifli kadromuz olmadığı için oyuncu değişiklikleri yaptık ama Sivasspor iyi oynadı ve maçı kazandı. Bizim için kötü bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacaklarına da değinen Karapınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Serdar cezalıydı. Ozan'ı oynattık. Orta sahada eksildik. Savunmadaki eksikliği yönetimimiz en iyi şekilde düşünür ve ona göre gerekli önlemleri alırlar. Genç oyuncular Fenerbahçe'nin geleceği. Onlara güveniyorum. Zaten altyapı görevi için geldim, gençlerin oynamasını çok istiyorum ama bu zamanlamayı iyi seçmek gerekiyordu. Önceki maçlarda hep küme düşme hattındaki takımlarla oynadık ve bu riski alamadık. Ömer Faruk'tan iyi performans aldığımızı düşünüyorum. Genç oyuncular gelecekte Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olacaklar diye düşünüyorum."

Fenerbahçe, Karapınar, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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