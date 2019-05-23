Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den 17'lik transfer

Fenerbahçe'den 17'lik transfer

6 saat önce

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den 17'lik transfer, System.String[]
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:51 Kaynak: İHA
İran, Fenerbahçe, Güncel
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