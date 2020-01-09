Fenerbahçe'den 18 ayda 6 stoper transferi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 18 ayda 6 stoper transferi

7 saat önce

Kadrosuna son olarak Gineli savunmacı Simon Falette'yi katan sarı-lacivertliler, son 1.5 sezonda stoper bölgesinde nokta atışı yapmakta zorlandı.

Fenerbahçe'den 18 ayda 6 stoper transferi, System.String[]

Kadrosuna son olarak Gineli savunmacı Simon Falette'yi katan sarı-lacivertliler, son 1.5 sezonda stoper bölgesinde nokta atışı yapmakta zorlandı.


Haziran 2018'de başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertlilerde, sportif direktörlüğe de aynı tarihlerde Fransız futbol adamı Damien Comolli getirildi.


Bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu ve Ersun Yanal'ın savunmaya takviye istemesiyle Fenerbahçe, son 4 transfer döneminde 6 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.


Geçen sezon yaz transfer döneminde bu bölgeye Diego Reyes'i alan sarı-lacivertliler, ara transferde yerli savunmacılar Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz'e imza attırdı. Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka'yla stoper takviyesi yapan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başında ise Falette'yi renklerine bağladı.


Son 4 transfer döneminde şu ana kadar 6 stoperle sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, ara transfer dönemi bitmeden savunmanın göbeğine bir transfer takviyesi daha yapması bekleniyor.


En faydalısı Serdar Aziz oldu, Sadık Çiftpınar sakatlandı


Fenerbahçe'de Falette'den önceki 5 stoper transferinden en fazla verim Serdar Aziz'den alındı. Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, sakatlık problemleri yaşamasına rağmen teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geldi. Serdar, 19 lig maçında görev aldı.


Serdar gibi geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan Sadık Çiftpınar ise büyük bir şansızlık yaşadı. Geride kalan sezon ligde 9 maça çıkan Sadık, ilk yarının son haftalarında formayı kapmasına rağmen ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.


Zanka gözden düştü


Sezon başı İngiltere'nin Huddersfield takımından transfer edilen Danimarkalı stoper Zanka, son haftalarda teknik direktör Ersun Yanal'ın gözünden düştü.


Ligde 14 kez ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştiri alan 29 yaşındaki stoper, ilk yarının son maçlarında yedek kulübesine çekildi. Zanka, Serdar Aziz'in cezalı, Sadık Çiftpınar'ın sakat olduğu 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ise sahada 65 dakika kalabildi.


Reyes 6 ay oynayabildi, Rami formayı unuttu


Fenerbahçe'de geçen sezon kadroya katılan stoperlerden Diego Reyes ile bu sezon transfer edilen Adil Rami, beklentileri karşılayamadı. Reyes, geçen sezon ligde 8 maç oynadıktan sonra devre arası İspanyol kulübü Leganes'e kiralandı. Reyes bu sezon başı ise Meksika'nın Tigres takımına transfer oldu.


Dünya Kupası şampiyonluğu unvanı da bulunan Fransız stoper Adil Rami ise teknik heyetin gözüne hiç giremedi. Rami, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de sadece 1 maçta oynayıp 45 dakika sahada kalabildi.


Ali Koç döneminde toplam 30 transfer


Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle şu ana kadar toplam 30 futbolcu transferi gerçekleştirdi. Şu anda başkan Koç'la 4. transfer dönemini geçiren Fenerbahçe, geçen sezon 16 transfer yaptı. Bu sezon başında kadrosuna 13 ismi katan sarı-lacivertliler, Falette transferiyle 30. futbolcuya imza attırdı.


Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:11 
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