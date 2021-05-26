Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç - Son Dakika

Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

26.05.2021 13:59

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Enis Destan ve Burak İnce için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı aradı. Özkan'ın, Enis Destan için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği iddia edilirken; Enis ve Burak'a Avrupa kulüplerinin de ilgisi olduğu ifade edildi. Ancak başkanların arasındaki yakın dostluk nedeniyle sarı-lacivertli kulübün transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet Enis Destan ve merkez orta saha Burak İnce var.

18'lik golcü Enis Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

ARALARI İYİ

Takvim'in, "Alo ben Ali Koç" başlığıyla verdiği haberde; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü belirtildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi.

AVRUPA DEVLERİ RADARDA

Enis Destan'a Leipzig, Eintracht Frankfurt ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille de talip. Burak İnce'ye ise Almanya, İspanya ve İtalya'dan görücüler gelmişti.

Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç - Son Dakika Spor


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