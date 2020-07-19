Fenerbahçe'den '19.07' mesajı - Son Dakika

Fenerbahçe'den '19.07' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Kulüp tarafından '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun' başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

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"Kalpleri titreten, dillerden hiç düşmeyen, nesilden nesile hayat bulan, evlada miras bir aşktır Fenerbahçe;

Taraftarı, başardıkları, duruşu ve değerleriyle bir güçtür Fenerbahçe;

Köklerinden ve tarihinden aldığı güçle küllerinden doğan bir gururdur Fenerbahçe;

Mücadelesi, cesareti, inancı, coşkusu ve hırsıyla, umut yittiğinde yolumuzu aydınlatan bir ışıktır Fenerbahçe;

Asırlık değerleri, tüm benliği, sevinci ve üzüntüsüyle sonsuza dek sürecek ortak bir sevdanın hikayesidir Fenerbahçe;

Yeri gelir Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesine hem cephede hem sahada destek verir, yeri gelir ülkeye tehdit olan bir örgüte karşı isyanın fitilini ateşler Fenerbahçe;

Dünyanın dört bir yanında kalbi bu sevda için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, sarı lacivert renklere gönül vermiş tüm Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Huzur, mutluluk, sarı lacivert başarılarla dolu, omuz omuza olacağımız nice 19 Temmuzlara...

Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler İyi ki Fenerbahçeliyiz!"


Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den '19.07' mesajı - Son Dakika Spor
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