Fenerbahçe'den '19.07' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Kulüp tarafından '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun' başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kalpleri titreten, dillerden hiç düşmeyen, nesilden nesile hayat bulan, evlada miras bir aşktır Fenerbahçe;

Taraftarı, başardıkları, duruşu ve değerleriyle bir güçtür Fenerbahçe;

Köklerinden ve tarihinden aldığı güçle küllerinden doğan bir gururdur Fenerbahçe;

Mücadelesi, cesareti, inancı, coşkusu ve hırsıyla, umut yittiğinde yolumuzu aydınlatan bir ışıktır Fenerbahçe;

Asırlık değerleri, tüm benliği, sevinci ve üzüntüsüyle sonsuza dek sürecek ortak bir sevdanın hikayesidir Fenerbahçe;

Yeri gelir Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesine hem cephede hem sahada destek verir, yeri gelir ülkeye tehdit olan bir örgüte karşı isyanın fitilini ateşler Fenerbahçe;

Dünyanın dört bir yanında kalbi bu sevda için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, sarı lacivert renklere gönül vermiş tüm Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Huzur , mutluluk, sarı lacivert başarılarla dolu, omuz omuza olacağımız nice 19 Temmuzlara...

Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler İyi ki Fenerbahçeliyiz!"