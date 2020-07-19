Fenerbahçe'den '19.07' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
Kulüp tarafından '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun' başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Kalpleri titreten, dillerden hiç düşmeyen, nesilden nesile hayat bulan, evlada miras bir aşktır Fenerbahçe;
Taraftarı, başardıkları, duruşu ve değerleriyle bir güçtür Fenerbahçe;
Köklerinden ve tarihinden aldığı güçle küllerinden doğan bir gururdur Fenerbahçe;
Mücadelesi, cesareti, inancı, coşkusu ve hırsıyla, umut yittiğinde yolumuzu aydınlatan bir ışıktır Fenerbahçe;
Asırlık değerleri, tüm benliği, sevinci ve üzüntüsüyle sonsuza dek sürecek ortak bir sevdanın hikayesidir Fenerbahçe;
Yeri gelir Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesine hem cephede hem sahada destek verir, yeri gelir ülkeye tehdit olan bir örgüte karşı isyanın fitilini ateşler Fenerbahçe;
Dünyanın dört bir yanında kalbi bu sevda için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, sarı lacivert renklere gönül vermiş tüm Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Huzur
, mutluluk, sarı lacivert başarılarla dolu, omuz omuza olacağımız nice 19 Temmuzlara...
Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler İyi ki Fenerbahçeliyiz!"