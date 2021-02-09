Fenerbahçe'den 3'lü savunma kurgusu - Son Dakika

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sarı-lacivertli ekip ikinci yarıya 3'lü savunma kurgusuyla çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 kaybedip kupaya veda eden Fenerbahçe, 3'lü savunma kurgusuyla dikkat çekti. Maçın ilk yarısında Lemos'un gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıya Gökhan Gönül, Serdar Aziz ve Attila Szalai 3'lüsünden oluşan savunma kurgusuyla sahada yer aldı. Maçın uzatma bölümüyle birlikte 75 dakika bu savunma kurgusuyla oynayan Fenerbahçe'de sol bekte görev yapan Macar stoper Attila Szalai gösterdiği performansla ön plana çıktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)