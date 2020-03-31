Fenerbahçe'den 33 bin aileye destek

Kaptan Emre yardım fonu oluşturulmasına ön ayak olurken, Bu para İstanbul Valiliği'nce yürütülen vefa kampanyasına destek için kullanılacak. Kampanyada 33 bin aileye gıda kolisi yardımı yapılacak.



Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'de ihtiyaç sahipleri için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarıyla görüşerek yardım için bir fon oluşturulmasına ön ayak olurken oyuncular aralarında yardım için 5 milyon TL toplandı. Girişime öncülük eden Emre Belözoğlu "Dünya çok büyük bir hastalıkla mücadele ediyor. Ülkemizde de bu süreci yaşıyoruz. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık. Bu kararı başkanımıza ilettik ve birkaç yerle görüşme yaparak en doğru yere yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.



ÖRNEK TEŞKiL EDELiM



Başkan Ali Koç da "Olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda personelimize erzak dağıtımı yapabilir miyiz diye Getir firması görüştük. Evlerinden çıkamayan büyüklerimize yardım etmek istediğimizi de söyledik. İstanbul Valiliği ile bir çalışma yaptıklarını söylediler. Bizler de futbolcuların topladığı kaynağı valiliğin başlattığı kampanyaya aktardık. Toplamda 33 bin aileye destek sağlayacağız. Tüm rakiplerimize çağrı yapıyoruz: Şimdi gelin, vatandaşlarımıza beraber destek olalım. Gelin sizler de bu kampanyaya destek olun. Omuz omuza örnek teşkil edelim" dedi.



ÇORBADA TUZUMUZ...



Kulüpten de "Futbol A takımımız 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' ruhu ile aralarında topladıkları 5 milyon lirayla bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor" açıklaması yapıldı.