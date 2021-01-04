Fenerbahçe'den 4 değişiklik

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Başakşehir müsabakasına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Bulut, bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Covid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi.

Fenerbahçe'de savunmada olan eksikler orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekerken, orta alanda geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas, korona virüs testi pozitif çıkan Caner Erkin'in yerine yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücum hattında yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi. Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)