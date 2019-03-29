Fenerbahçe'den '65 milyon euro' gelir hedefli kampanya
35 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız." dedi.
Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Koç, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa
'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:32
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