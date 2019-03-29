Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den '65 milyon euro' gelir hedefli kampanya

Fenerbahçe'den '65 milyon euro' gelir hedefli kampanya

35 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız." dedi.

Fenerbahçe'den '65 milyon euro' gelir hedefli kampanya, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:32 

Fenerbahçe Kulübü, Avrupa, Ekonomi
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