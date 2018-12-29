Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Aatif ve Dirar Açıklaması

Fenerbahçe'den Aatif ve Dirar Açıklaması

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Aatif ve Dirar Açıklaması, System.String[]


Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:  "Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:06 Kaynak: DHA

Futbol, Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe Kulübü, Spor
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