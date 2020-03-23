Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Son Dakika Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz