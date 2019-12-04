Fenerbahçe'den açıklama

İşte o açıklama;



Bir YouTube hesabında spor yorumculuğu yapan Mehmet Ayan isimli şahsın, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve özellikle Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile ilgili sarf ettiği mesnetsiz iddialara dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Kulübümüzün gündemine dahil olarak; kulübümüzü, yöneticilerimizi, teknik direktörümüzü yıpratmaya çalışan bu şahsın, birileri adına algı yönetimi yaptığı ortadadır.



Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın da ifade ettiği gibi 'çamur at izi kalsın' mantığıyla davranan, gösterilen tepki üzerine özrü kabahatinden büyük şekilde "İstihbarat neticesi anlattım. Öyle öğrendim konuyu çünkü." diye cevap verebilen bu kişinin amacının gazetecilik olmadığı çok açıktır.



Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra ederek, başta maddi gelir olmak üzere tüm ayrıcalıklarından faydalanan bu gibi şahısların, araştırmadan, soruşturmadan "duyumculuk" yapması, yanlış ve taraflı bilgilerle kamuoyunu manipüle etme çabası, hem Türk Sporuna saygısızlık hem de mesleğe ihanettir.



Gazeteciliği ve mesleki özrü bu kadar basite indirgemek ve ucuzlatmak kimsenin haddine olmamakla beraber, muhabirlik gibi kutsal bir mesleği icra edenleri, birilerinin adamı olmakla itham eden bu şahıs, bu ithamlarını hiç şüphesiz ki 'kişi kendinden bilir işi' zihniyeti ile yapmaktadır.



Bu zihniyetten yola çıkarak kendisinin kimin adamı olduğunu da tüm kamuoyu önünde açıkça sormak istiyor, itiraf etmesini bekliyoruz.



Kulübümüze ve teknik direktörümüze karşı geçmiş tutumu da ortada olan bu şahıs, geçen sezon da benzer çalışmaları yapmış, hocamızın maç sonu basın toplantısına girmiş ve sonrasında hiç de masumane olmayan bir şekilde toplantıyı terk ederek aynı manipülatif tavrı bir kez daha ortaya koymuş, yine Fenerbahçe'mizi ve teknik direktörünü kendince yıpratmaya çalışmıştı.



Bu ve benzeri şahısların kulübümüze dair bu tutumuna artık kesinlikle izin vermeyeceğimizi ve gerekli tavrı göstereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor;



Türk sporu ve medyası için en büyük tehlikenin ise açık açık tuttukları takımları beyan ederek yorumculuk yapan kişilerin değil, objektiflik maskesi altında, tarafsızlık edasıyla, birileri adına ince ince manipülasyon yapmayı ilke edinmiş bu tip kişilerin olduğunu belirtmek istiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarı, yönetimi, teknik direktörü, futbol takımı ile hep birlikte omuz omuza kenetlenerek, şampiyonluğa inanmış şekilde yürüyüşünü sürdürecek ve karşısındaki bu yapılanmalara en büyük cevabı sezon sonunda verecektir!



Saygılarımızla,



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ