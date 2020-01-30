Fenerbahçe'den açıklama - Son Dakika

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Fenerbahçe'den açıklama

21 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, transfer penceresinin kapanma saati hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, transfer penceresinin kapanma saati hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve transferlerin Kulüp Lisans Kurulu'na transferin son günü saat 18: 00 kadar onay için sunulmasını öngören talimat hükmüne karşı tahkim yoluna başvurmuştur.

Tüm futbol camiasının da malumu olduğu ve hatta her sezon televizyon yayınlarına da yansıdığı üzere, transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazen dünyanın başka bir ucundaki bir kulübün transferde yaptığı bir hamle, ülkemize kadar uzanan transferler zincirine yol açabilmektedir. Kaldı ki ülkeler arası saat farkı ile özellikle Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferin hemen hemen saat 16: 00 itibariyle sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır.

Transfer süreçlerinin dinamik doğası itibariyle kaçınılmaz olan bu gerçekler görmezden gelinerek yapılan talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir.

Kulüp Lisans Kurulu'nun, futbol dünyasının gerçeklerine uyum sağlamasını beklediğimizi ısrarla dile getirmemize rağmen, kulüplerin diğer tüm ülkelerin aksine, rutin iş mesaisi saatlerine uymak zorunda bırakıldığını ve bu durumu Tahkim Kurulu'nun olumsuz kararıyla bir kez daha kabul etmek zorunda kaldığımızı, başvurumuzun sadece bu hususa ilişkin olduğunun da altını çizerek belirtmek isteriz" denildi.

(İHA)

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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