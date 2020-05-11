Fenerbahçe'den açıklama: 'İnsan sağlığı tüm kupalardan önemlidir' - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den açıklama: 'İnsan sağlığı tüm kupalardan önemlidir' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den açıklama: 'İnsan sağlığı tüm kupalardan önemlidir'

6 saat önce

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, Covid-19 salgını dolayısıyla ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Liglerinin...

Fenerbahçe'den açıklama: 'İnsan sağlığı tüm kupalardan önemlidir', System.String[]

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;


Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, Covid-19 salgını dolayısıyla ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Liglerinin sona erdirildiğini açıklamıştır.


Mevzuata göre verilen bu kararlar doğrultusunda, her iki branşta da play-off aşaması maçları oynanmadan şampiyon ilan edilemeyeceğinden hareketle; sezonlar şampiyonluk ve küme düşen takımlar ilan edilmeksizin tescil edilmiştir.


Takımlarımız, sona erdirilen 4 ligin 2'sinde lider konumda yer almakta, tamamında şampiyonluk mücadelelerini sürdürmekteydi.


Tüm bu gündem doğrultusunda insan sağlığı şampiyonluklardan, kupalardan ve her şeyden önemlidir diyen, bunu sürecin en başından itibaren her fırsatta dile getiren kulübümüz, basketbol ve voleybol liglerinde alınan bu kararları saygıyla karşılamıştır.


Bu bağlamda federasyonların verdiği kararla 2019 - 2020 Sezonunda Erkek Basketbol, Kadın Basketbol, Erkek Voleybol ve Kadın Voleybolda mücadelesini tamamlayan takımlarımızı tebrik ediyor; maçlarda Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve takımlarımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.


Fenerbahçe Spor Kulübü olarak önce ve sadece insan sağlığı dediğimiz sürecin en az zararla sona ermesini diliyor;


Başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm ilgili kurumların eşsiz mücadelesi ile ülke olarak kontrol altında tuttuğumuz salgın sürecinde bizler evlerimizdeyken en ön safta mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bugüne dek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.


FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 08:45 

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