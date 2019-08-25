Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den 'Adil Rami' açıklaması
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Fenerbahçe'den 'Adil Rami' açıklaması

1 saat önce

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami'nin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den 'Adil Rami' açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami'nin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada son olarak Fransa Ligue1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan savunma oyuncusu Adil Rami'nin transfer görüşmelerine başlamak için bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. "

(İHA)

Olympique Marsilya, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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