Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 23:34:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]