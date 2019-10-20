Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!