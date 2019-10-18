Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!

51 dakika önce

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan o açıklama: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!, System.String[]

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:


Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;


"TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir" diyerek başvurumuzu reddetmiştir.


Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor;


İlgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:27 
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