Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:



Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;



"TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir" diyerek başvurumuzu reddetmiştir.



Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor;



İlgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.