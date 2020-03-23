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Fenerbahçe'den, Albayrak için geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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