Fenerbahçe'den altyapı projesi: Yıldızlar elden kaçmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'den altyapı projesi: Yıldızlar elden kaçmayacak

16 dakika önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yıllardır altyapılarından futbolcu çıkmamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, son 1.5 yılda Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı devrim niteliğindeki hamlelerle geleceğin projesini hayata sokmayı başardı.

Fenerbahçe'den altyapı projesi: Yıldızlar elden kaçmayacak, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yıllardır altyapılarından futbolcu çıkmamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, son 1.5 yılda Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı devrim niteliğindeki hamlelerle geleceğin projesini hayata sokmayı başardı. Koronavirüs sonrası tüm kulüpler öze dönüş planları yaparken, sarı lacivertliler adeta geleceği gördü. Almanya'dan Serdar Dayat'ı altyapı koordinatörlüğüne, Altınordu'dan Serhat Pekmezci'yi de altyapı scout sorumluluğuna getiren Fenerbahçe Yönetimi son 1.5 yılda Türkiye'yi tarayarak belirlediği 11-18 yaş gurubu arasındaki 120 çocuk içinden 59'unu transfer ederek geleceğin tohumlarını ekti. 3-5 yıl içinde bu çocuklar içinden çok sayıda oyuncunun A takıma çıkması için her türlü çaba gösteriliyor.


Teknik, güçlü fizik ve zeka önemli


Almanya'daki benzerleri gibi 7 kişilik scout ekibiyle Türkiye'deki bütün kulüplerin altyapılarını adeta yakın markaja alıp adım adım takip eden Fenerbahçe kurduğu sistem ve ağla adeta uçan kuştan haberdar oluyor. Oyuncu seçerken öncelikle teknik beceriyi ön plana alan altyapı scout ekipleri daha sonra çocuğun aile yapısı, ders başarısı ve fiziki gelişme yatkınlığına bakıyor. Bunun ardından da önemli bir eleme süreceği devreye giriyor. 6 aşamadan oluşan bu süzgeç şu şekilde işiyor: 6 aşamayı geçen, takıma katılabiliyor...


Scout ekibi oyuncuyu seçiyor.


Serhat Pekmezci seçilen oyuncuyu izliyor.


Mentor pozisyonundaki altyapı görevlisi çocuğun davranışlarını test ediyor.


Psikolog Duygu Güleyik çocuklarla mülakat yapıyor.


Aile ve dış ilişkiler sorumlusu Begüm Sadıkoğlu çocukla özel görüşüyor.


Son olarak Serdar Dayat tüm verileri inceleyip gerek görürse onay veriyor.


ALTYAPIDA 10 TAKIM 30 HOCA VAR


Fenerbahçe altyapılarda futbolcu ve antrenör gelişimini bir arada gerçekleştirmeye gayret ediyor. 10 altyapı takımının bulunduğu Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde her takıma en az 2 teknik adam ve 1 kaleci antrenörü düşüyor. Toplam 30 hocadan oluşan ekibin yanı sıra sadece altyapı çocuklarıyla ilgilenen 1 fizyoterapist, 1 psikolog, 1 mentor, 1 aile danışmanı ve diyetisyen görev yapıyor.


59 TRANSFERİN 3'Ü GALATASARAY'DAN 3'Sİ BEŞİKTAŞ'TAN


Kaan Akyazı, Ahmet Buğra Güven, Yusuf Akçiçek (Galatasaray), Mehmet Barış Akyüz, Ozan Şafak Canik (Beşiktaş), Yiğit Emir Ekiz, Osman Arslantaş, Ali Ali, Kerem Yandal (Kasımpaşa), Ethem Eren Vardar, Utku Büyükköse, Yiğit Efe Demir, Recep Efe Koçak (Altınordu), Doğukan Tarlaek, Ozan Ertaş, Atalay Barut (Akhisarspor), Enes Şanlı, Hüsnü Can Akın, Taha Kurt (Selimiye), Elif Veli İçsöz, Osman Başkuyu (AFKA Gençlik), Ömer Faruk Kahraman, Arif Ensar Aksoy (Akşemsettin Parseller), Çağan Sarıdikmen, Can Duran (Yıldızspor), Yasin Gökhan Göksu, Enes Şenyiğit (Balıkesir), Ali Efe Katırcı, Burak Özduman (Turgutlu), Güner Ekici, Alaettin Ekici (Sapanca Akademi), Batuhan Güner, Atakan Demir (Denizli Çamlık, Doğaç Budak, Emirhan Arkutçu (Kartal), Canberk Aydemir, Yusuf Mert Yıldırım (Nazilli Belediye)


GENÇ ARDA TURAN DA KADRODA


Muhammet Doğukan Demir (Medipol Başakşehir), Arda Turan, Eşref Özcan (Tunçspor), Ömer Abdurrahim Türker (Buca Belediye), Yunus Emre Sağlam (Maltepespor), Arda Okan Kurtulan (Esenler Erok), Ata Yurtsever (Sancaktepe Belediye), Kaan Öztürk (Buca), Abdullah Kaan Karaca (Eskişehir DSİ Bentspor), Efekan Karayazı (Nevşehir Belediye), Arda Güler (Gençlerbirliği), Furkan Onur Akyüz (Arabayatağı), Yasir Boz (Düzce 1907), İdris Ersoy (Soma Zafer), Ercan Çulha (48 Çağdaşspor), Bora Yağız Aydın (Salihli), Göktuğ Enes Ceniklioğlu (Sivas Belediye), Arda Çakırlı (Bursa), Atacan Büyükeke (Kuşadası Küçükada), Eren Bayraktar (Sakaryagücü), Mehmet Efe Çelik Melo (Ümraniyespor), Uğurhan Bingöl (Tire 1922).


KENDİ EVLATLARI GİBİ TAKİP EDİLİYOR


Şimdilik 245'i İstanbul'dan olmak üzere eşitli illerinden gelen 300 çocuğun dersleri ve aile ilişkileri yakından takip ediliyor. Aile ve Dış İlişkiler Sorumlusu Begüm Sadıkoğlu, okullardaki rehber öğretmen gibi her çocuğu yakından takip ediyor, sorun gördüğü çocuğun kazanılması için konuyu psikoloğa aktarıyor, bununla birlikte yakın takibe devam ediliyor.


GÖĞÜS REKLAMLI TEK TAKIM


Bu yatırımların kulübe mali yükünü azaltmak için altyapı takımlarının göğsüne forma reklamı alındı. HDI Sigorta ile anlaşan F.Bahçe altyapılarda göğüs reklamıyla oynayan tek takım.


KAPASİTE 135'E ÇIKACAK


Dereağzı Tesisleri'nin yanına 75 ile 80 kişi arasında ve 5 yıldızlı otel konforunda bir bina yapan F.Bahçe bu tesisi önümüzdeki ay hizmete sokmayı hedefliyor. Bu konaklama tesisinin devreye girmesiyle şu an 55 çocuk kapasiteli altyapı tesisi 130 ya da 135 kapasiteye yükselecek.



Fenerbahçe, Devrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 07:42 

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