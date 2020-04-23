Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması

6 saat önce

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, stat tribününe astığı özel fotoğraf ile kutladı.

Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması, System.String[]

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, stat tribününe astığı özel fotoğraf ile kutladı. Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafı, bugüne dek sarı-lacivertlilerin stadına asılan en büyük pankart olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertli kulüp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişlik, 35 metre yükseklik ve  520 kg ağırlığında hazırlanmış pankartını; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü'ne astı. Bu özel fotoğraf bugüne dek Fenerbahçe'nin stadına asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti.

Üretim ve dikimi 48 saat, basımı 24 saat süren; 6 kişilik dağcı ekibin yardımıyla 8 saatlik bir çalışmanın ardından stada asılan pankartın önünde, Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri Can Yığman (9) ve Zeynep Canpolat'ın (7) yer aldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video çekimi yapıldı.

Video çekiminde Zeynep, "Ey Büyük Atatürk! Bugün 23 Nisan! Bizler, bugünün çocukları yarının geleceğe yön verecek büyükleriyiz. Senin ışığında, geleceğe umutla bakar gözlerimiz!" derken; Atamıza duygularını dile getiren Can da "Bizlere armağan ettiğin dünyada eşi olmayan bayramımızı ve Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını kutlamak için, Fenerbahçemizin ve ülkemizin geleceği olarak buradayız!" diye haykırdı.

Başkan Ali Koç da yaptığı konuşmada; "Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur... Bu fotoğraf; Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan Meclisimizin açıldığı gün... Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza; çocuklarımız bize emanet!" dedi.

Başkan Koç ile Zeynep ve Can, Atamıza "İzindeyiz, ilelebet" diyerek sözlerini tamamladı.

8 ÜLKE VE 61 ŞEHİRDEKİ ÇOCUKLARDAN MESAJ

#Aydınlık100ümüz videosunun sonunda; bir haftadır 8 farklı ülke, 61 farklı şehirden kulübe ulaştırılan 3338 adet 23 Nisan videosunun kolajı yer aldı. 23 Nisan'a özel olarak stada asılan Ulu Önder'in fotoğrafının yer aldığı dev pankartın, Fenerbahçe'nin gelecek nesillere gururla miras bırakacağı Atatürk bağlılığının bir simgesi olacağı vurgulandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, 23 Nisan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:20 Kaynak: DHA

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