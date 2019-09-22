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Fenerbahçe'den avrupa'da çifte zafer

29 dakika önce

Atletizm Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu kazanarak çifte sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'den avrupa'da çifte zafer, System.String[]

Atletizm Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu kazanarak çifte sevinç yaşadı.

Portekiz'in Leiria kentinde yapılan Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası yarışmaları Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. A Grubu'nda sekizer takımın şampiyonluk için yarıştığı kupada sarı-lacivertli kulüp, 2014 yılından sonra bir kez daha çifte şampiyonluk yaşadı.

Yarışmalarda erkekler müsabakalarını 119 puanla tamamlayan Fenerbahçe'nin ardından İngiltere'den Blackheath Bromley Harriers 111 puanla ikinci, İspanyol Playas de Castellon da 109 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar yarışmalarında ise sarı-lacivertli ekip 112,5 puan toplarken, Çek ekibi Olymp Brno 103 puanla ikinciliği aldı.

Erkeklerde Berke Akçam (400m engelli), Yunus Emre Gümüş (uzun atlama), Ayetullah Aslanhan (3000 metre), Batuhan Çakır (üç adım), Alperen Karahan (gülle), Burak Dertli (disk atma) ve Mehmet Kaş (çekiç atma) ilk sırayı elde eden isimler olurken, sarı-lacivertli atletler dört ikincilik, bir de üçüncülük yakaladı.

Kadınlar yarışmalarında ise Mizgin Ay (200 metre), Emine Akbingöl (3000m), Pınar Akyol (gülle atma), Özlem Becerek (disk atma), Esra Türkmen (cirit atma) ve 4×100 bayrak takımı birinci sırayı aldı. 200 metreyi kazanan Mizgin Ay, bu daldaki en iyi derecesini de 23.76'dan 23.56'ya indirme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, böylece kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez U20 yaş grubunda Avrupa kulüpler şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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