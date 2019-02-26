Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Aynı Tarife

Fenerbahçe'den Aynı Tarife

54 dakika önce

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı ve geriye düştüğü 3 derbiden de puan çıkarmasını bildi.

Fenerbahçe'den Aynı Tarife, System.String[]
Fenerbahçe, bu sezon çıktığı ve geriye düştüğü 3 derbiden de puan çıkarmasını bildi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Beşiktaş deplasmanında ilk devreyi 3-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-3'lük eşitlikle tamamladı ve zorlu derbiden 1 puan aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı 3 derbide de geriye düştüğü maçlara ortak olmasını bildi. Sezonun ilk devresinde Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı soyunma odasına 1-0 geride girdiği mücadeleyi sarı-lacivertliler 71. dakikada Ayew'in attığı golle 1-1 tamamladı. Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 66'da Valbuena, 72'de de Jailson'un golleriyle skora ortak olup bu derbiden bir puan almıştı. Ersun Yanal ve talebeleri bu akşam da soyunma odasına 3-0 geride girdiği maçı Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleri ile 3-3 tamamladı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi

FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 166 Asker Tutuklandı İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 01:00:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Aynı Tarife
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]