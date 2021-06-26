Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.
Çeşme'de Şenol Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.
Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.
EURO 2020'de beklentilerin altında kalan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş ve teknik heyeti sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Güneş'in ekibini güçlendirmek istediği ve bunun için de Belözoğlu'na teklif götürdüğü belirtildi. Emre Belözoğlu da deneyimini artırmak adına Milli Takım'a sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif - Son Dakika Spor