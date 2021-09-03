Üye Girişi
Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı - Son Dakika

Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı

03.09.2021 14:06

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile resmen anlaştı. Tecrübeli futbolcu imzayı attı, formayla ilk pozunu da verdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı. Aziz Yıldırım döneminde Valbuena ile birlikte gelen Dirar'ın sözleşmesi sürekli tartışma konusu olmuştu. Bu sürünceme en sonunda ayrılıkla sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye veda eden Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu oldu

YANAL DÖNEMİNDE UZATILDI

Ersun Yanal döneminde sol beke geçen Dirar, ligin ilk haftaları gösterdiği iyi performans sonrasında sözleşmeyi kapmıştı. O dönem 33 yaşında olan futbolcu, adeta Fenerbahçe'ye yük yarattı. Dirar dosyası Kasımpaşa'ya gitmesiyle tamamen kapandı.

Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı 14:09 La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor 14:03 Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler 13:30 Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti! Alev alan araçta yanarak can verdi 12:51 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti! Alev alan araçta yanarak can verdi Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, 12:40 Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu 12:31 Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 12:14 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş

Son Dakika Haberleri
14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti
14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi
14:08 La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı
14:06 Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı
13:48 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
13:45 Putin'den "Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
13:43 Sevenler sonunda kavuşacak! Kolpaçino hayranı olan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den ev daveti!
13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı
13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
13:08 Sarı-Lacivertli takımda bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden açıklandı
1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı         
14:27
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı         
13:49
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Son Dakika: Golbol Kadın Milli Takımımız, ikinci kez şampiyonluk yaşadı Son Dakika: Golbol Kadın Milli Takımımız, ikinci kez şampiyonluk yaşadı         
12:44
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti         
12:35
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 14:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement