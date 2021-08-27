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SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

27.08.2021 10:25

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım"Bütün mutlu anlarımda Fenerbahçe yanımdaydı""Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum""Sezon bitiminde Famalicao'dan teklif geldi""A takımda da forma şansı bulmayı çok...

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

"Bütün mutlu anlarımda Fenerbahçe yanımdaydı"

" Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

"Sezon bitiminde Famalicao'dan teklif geldi"

"A takımda da forma şansı bulmayı çok isterdim"

"Transferimde kolaylık sağlayan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim"

-Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 19 yaşındaki futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz 1. Lig ekibi Famalicao'ya transfer oldu. Başkan, "Portekiz'e gidiyorum. Elime gelen fırsatı güzel bir şekilde değerlendirip, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonuyla Famalicao'ya transfer olmasına izin verdiği genç futbolcu Gürkan Başkan, transfer süreci ve kariyer hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN MUTLU ANLARIMDA FENERBAHÇE YANIMDAYDI"

Genç futbolcu Gürkan Başkan, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde tarif edilemez duygular yaşadığını söyledi. Fenerbahçe sayesinde milli formayı terletme şansı buluğunu ifade eden Başkan, "11 yaşımda Fenerbahçe'ye geldiğimde çok mutluydum. O yaşımdan itibaren her yaş grubunda forma giyip, çeşitli yaş gruplarında kaptanlık yaptım. A takımda da forma şansı bulup bunu taçlandırmayı çok isterdim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bugün ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte acı tatlı günlerimiz oldu. Bütün mutlu anlarımda Fenerbahçe Spor Kulübü yanımda olduğu için çok teşekkür ederim" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen genç stoper, "Bu yıl Portekiz'e gidiyorum. Elime gelen fırsatı güzel bir şekilde değerlendirip, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. 14 yaşından itibaren bütün yaş gruplarında Türk Milli Takımı formasını giydim. Oynadığım yaş gruplarında kaptanlık yaptım. Hedefim Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek. Bu hedef doğrultusunda çok sıkı çalışıp, en iyi yerlere gelmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

"SEZON BİTİMİNDE FAMALICAO'DAN TEKLİF GELDİ"

19 yaşındaki futbolcu, sezon bitiminde Portekiz 1'inci Lig ekiplerinden Famalicao'dan transfer teklifi geldiğini dile getirirken, "Görüşmelerde Famalicao ile Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. Daha sonra ben de her konuda Portekiz ekibiyle anlaştım. Bana bu süreçte kolaylık sağlayan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Portekiz, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım - Son Dakika


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