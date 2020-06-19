Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse için son dakika transfer açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse için son dakika transfer açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve sarı lacivertli kulübün tepkisini çeken Max Kruse için, Almanya'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse için son dakika transfer açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve sarı lacivertli kulübün tepkisini çeken Max Kruse için, Almanya'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

Alman yıldızın yeni adresinin eski takımı Werder Bremen olacağı iddia edildi ama Kruse'nin, 2016-2019 yılları arasında formasını giydiği Werder Bremen'de Sportif Direktör Frank Baumann yaptığı açıklamada, "Max Kruse, şu an gündemimizde değil. Biz, tamamen sezonun son iki maçına konsantreyiz. Transfer meselelerini erteledik." açıklamasını yaptı.

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Alman basını, Max Kruse için Werder Bremen kapılarının yeniden açılabileceğini yazarken, küme düşme hattında yer alan takımın önümüzdeki sezon hangi ligde mücadele edeceği Max Kruse'nin geri dönüp dönmeyeceğini şekillendirecek yorumları yapıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmesini feshetmiş; sarı-lacivertli kulüp, Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." açıklamasıyla duyurmuştu.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:01 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse için son dakika transfer açıklaması - Son Dakika Spor
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