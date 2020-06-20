Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin şikayetçi olmaya hakkı yok!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Bu sezon birçok sorunla boğuşan Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesi tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor. 'Alman' denilince akla gelen disiplin, güvenilirlik ve çalışkanlığı Kruse'de göremediklerini belirten Fenerbahçeli yetkililer, yarattığı krizlere ve gösterilen toleranslara rağmen Alman futbolcunun tavrına "Yönetimimiz Kruse'den yüksek randıman alabilmek için elinden gelen her fedakarlığı yaptı ancak ondan hiçbir karşılık göremedik" diye tepki gösterdiler.









'Olay oyuncunun niyetinde bitiyor'



Kulübün kendisi için kiraladığı, İstanbul'un en lüks konutlarından biri olan, değeri 65 milyon TL seviyesinde bulunan boğaz manzaralı Zorlu Center'da yaşayan Max Kruse'nin buna rağmen hep memnuniyetsiz olduğunun altı çizilirken 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerden şu değerlendirme yapıldı: "Biz daha ne yapalım. Burada iş dönüp dolaşıp oyuncunun niyetine, isteğine kalıyor. Kulüp Kruse'ye o kadar toleranslı davrandı ki saymakla bitmez. Örneğin hangi kulüp sakat olan bir futbolcunun tedavi sürecini kesip ülkesine gitmesine izin verir?



'Kendisine verilen değer ortada'



Geçen hafta sonu 'Ailemi özledim' dedi, izin verdik ve Almanya'ya gitti. Karşılığı ne? Basında nargile içerken fotoğrafı çıktı. Sakatlıktan olsa neyse ama apandisit ameliyatı olan bir futbolcuyu hangi kulüp başkanı ziyarete gider? Bunlar kulübün ona verdiği değeri ve gösterdiği iyi niyeti anlatıyor. Kendisinin kesinlikle Fenerbahçe'den şikayetçi olmaya hakkı yok. Parasal konularda da şikayet etmeye hakkı yok. 2.5 ay öncesine kadar tüm alacaklarını almıştı, Salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan ötürü oluşan gecikmeyi sebep göstermesi de çok yanlış.



Insomnia ve fazla kilolar



İlk yarıda stres, depresyon, duygusal veya psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerde görülen 'Insomnia' (uykusuzluk) ile boğuşan Kruse, Alman ZDF televizyonuna ülkesini çok özlediğini belirterek uyum sağlayamayıp mutsuzluk yaşadığını ima etmişti. Fazla kilolardan Kruse'yi kurtarmak için kulübün sağlık ekibi ve kondisyonerler çok uğraşsalar da kendine dikkat etmeyince tekrar geri aldığı belirtildi.



Nargile ve poker tutkusu



Türkiye'ye geldiği günden ayrıldığı güne kadar poker ve nargile tutkusuyla anılan Alman yıldız, disiplinsiz hayatıyla bu imajı devam ettirdi. Pandemide sakatlığıyla ilgili dikkatsiz davranan Alman yıldız, en çok ihtiyaç duyulan Trabzon maçını hiç umursamadı. Riva'da tüm futbolcular canla başa çalışırlarken o sakatlığını bahane ederek ya salonda çalıştı ya da düz koşu ile yetindi.



Paramız ödeseler böyle gitmezdim



Fenerbhaçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse, ayrılığa giden süreçle ilgili konuştu. "Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı" diyen Alman futbolcu, "Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi" ifadelerini kullandı.



Asla unutmam



Kruse şöyle devam etti: "Taraftarlarla ilişkilerimden hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Yaşadığım anları asla unutmayacağım."