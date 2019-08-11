Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı...
1 saat önce
Valencia'dan Sarı- Lacivertliler'e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti.
Valencia'dan Sarı- Lacivertliler'e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti. Ayrılık sonrası Süper Lig'in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya'ya dönmeye karar verdi.
Fanatik'in haberine göre; menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga'da sürdürmeye hazırlanıyor.
NOSTALJİ | Messi Celta Vigo'yu boş geçmiyor
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38
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