Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı...
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Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı...

1 saat önce

Valencia'dan Sarı- Lacivertliler'e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı..., System.String[]
Valencia'dan Sarı- Lacivertliler'e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti. Ayrılık sonrası Süper Lig'in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya'ya dönmeye karar verdi.

Fanatik'in haberine göre; menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga'da sürdürmeye hazırlanıyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38 
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