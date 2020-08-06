Fenerbahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a imzayı attı!

Milli Takımlarda 57 kez forma giyen Egehan Arna 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son sezonunda ise (2019-2020) 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

Beşiktaş 'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:30

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