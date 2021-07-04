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Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu - Son Dakika

Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu

04.07.2021 20:45
Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu, System.String[]

Vitor Pereira'yı göreve getirerek teknik direktör belirsizliğine son veren Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması Portekizli hocanın raporuna göre yapılıyor. Transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-lacivertli takımda ilk yolcu belli oldu. Geçen sezon beklenen performansın alınamadığı Mauricio Lemos'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki savunmacı için Yunanistan takımı Aris'in harekete geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu Vitor Pereira'nın göreve getirilmesiyle sona erdi. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda kadro yapılandırmasını sürdüren sarı-lacivertli takımda yolların ayrılacağı ilk isim netlik kazandı.

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Fotomaç'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti. Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu - Son Dakika Spor


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