Fenerbahçe, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor ile yolları ayırıyor. İtalyan ekibi Cagliari, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere 6.5 milyon euro vermeye hazır.
İtalyan basının yer alan habere göre; Emre Mor'un menajeri, Cagliari ile görüşme yapmak için İtalya'ya gitti. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda imzalar atılacak.
Emre Mor, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Futbol › Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Emre Mor'un yeni rotası İtalya - Son Dakika