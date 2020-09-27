Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajı - Son Dakika

Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bizi birbirimize bağlayan gururumuz, ay-yıldızımızdır! İki devlet bir millet! Yanındayız, desteğiniz Azerbaycan." ifadeleri kullanıldı.
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