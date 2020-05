Fenerbahçe'den beklenen teknik direktör kararı! Erol Bulut.

Fenerbahçe, Bjelica ile görüşmelerini sürdürürken Erol Bulut ismini de ciddi şekilde masada tutuyor.

LİG BELİRSİZLİĞİ SEBEBİYLE İMZAYI ATAMIYOR

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 45 yaşındaki hocalarına teklif gelmesi halinde önünü açacaklarını söylemişti. Sarı-lacivertliler lig yarışının akıbeti belli olmadan Bulut'un kapısını çalmak istemiyor. Şartlar netleştikten sonra Erol Bulut ismi de ciddi şekilde görüşülecek.

Erol Bulut, Fenerbahçe konusunda, "Her zaman söyledim, kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı, benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır." sözleriyle görevi ne kadar çok istediğini vurgulamıştı.