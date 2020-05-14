Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı! Pozitif vakalar sonrası...

Beşiktaş'ta 13 Mayıs günü futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan testlerde 8 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.



Siyah beyazlıların paylaşımı sonrası Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı lacivertli kulüp, "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." şeklinde bir açıklama yaptı.



BEŞİKTAŞ'A GELEN DİĞER GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



MKE Ankaragücü Kulübü, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Beşiktaş. Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz." denildi.



Gençlerbirliği Kulübü, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Başkent kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.



Trabzonspor'dan da Beşiktaş'a şu mesaj paylaşıldı



Sevgili Beşiktaş camiası; Yapılan COVID-19 testleri sonucunda sekiz kişide pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız



TBF'den Beşiktaş için şu mesaj paylaşıldı



Beşiktaş Futbol Takımı'nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Covid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve Covid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.







Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



BB Erzurumspor: İkinci kez yapılan Covid-19 testi neticesinde sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilen Beşiktaş Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tedavilerinin tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



Sivasspor: Beşiktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş



Gaziantep FK: Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler almayı umut ediyoruz.



