Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' paylaşımı! - Son Dakika

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' paylaşımı!

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ""Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ""Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:13 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' paylaşımı! - Son Dakika Spor
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