Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ""Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ""Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı.
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25.06.2020 23:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' paylaşımı! - Son Dakika