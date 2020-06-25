Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' paylaşımı!

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ""Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında ""Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı.

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