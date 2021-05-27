Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-Lacivertliler, kadronun eksik bölgeleri için ihtiyaçları tespit etti. Gökhan Gönül'ün yapacağı ve teknik ekibe dahil olacağı konuşuluyor. Yerine ise taze bir kan alınacak. Antalyaspor'da bu sezon başarılı bir performans gösteren 20 yaşındaki sağ bek Bünyamin Balcı radara girdi.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

Bünyamin, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibinde bu sezon 35'i lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 40 maça çıktı. Attığı iki golü de Süper Lig'de kaydetti, 3 de asist yaptı. Tamamlanan sezonun başında Nazım'ı da Antalya'dan getiren Fenerbahçe, Gökhan'ın yerini de bir Antalyalı futbolcuyla dolduracak.