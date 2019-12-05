Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile
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Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacak.

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen için jübile organizasyonu yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe'de 13 yıl forma giyen ve haziran ayında kariyerini noktalayan Birsel'i onurlandırmak için planlanan organizasyon, 22 Aralık Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesinde gerçekleştirilecek.

Birsel'in 7 numaralı forması jübile organizasyonunun ardından özel bir törenle salona asılacak. Oyuncuya adanacak ve onunla anılacak 7 numaralı forma, sarı-lacivertli kadın basketbol takımında bundan sonra hiç giyilmeyecek.

Birsel Vardarlı, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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