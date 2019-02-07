Fenerbahçe'den 'Bizim Takımın Yenileri' Paylaşımı
1 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü, youtube hesabından yaptığı paylaşımda takıma yeni katılan isimleri tanıtırken, eski futbolcular ise muhabir olarak yeni katılanlara sorularını yöneltti.
Fenerbahçe Spor Kulübü
, youtube hesabından yaptığı paylaşımda takıma yeni katılan isimleri tanıtırken, eski futbolcular ise muhabir olarak yeni katılanlara sorularını yöneltti.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde takıma katılan Serdar Aziz
, Sadık Çiftpınar
, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc için futbolcular arasında imza töreni düzenlendi. Törene futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, Sportif Direktör Damien Comolli ve İdari Menajer Volkan Ballı
da katıldı. Törende yeni katılan oyunculara takım arkadaşları sorular sorarken eğlenceli anlar yaşandı.
Fenerbahçe'de futbolcular arasında yapılan imza töreni etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:30 Kaynak: İHA
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Cezası Bitti
Emre Akbaba 131 Gün Sonra Kadroda
Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçaktaki Ceset Çıkarıldı
FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı