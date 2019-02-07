Fenerbahçe'den 'Bizim Takımın Yenileri' Paylaşımı

- Fenerbahçe'den 'Bizim Takımın Yenileri' paylaşımıİSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü, youtube hesabından yaptığı paylaşımda takıma yeni katılan isimleri tanıtırken, eski futbolcular ise muhabir olarak yeni katılanlara sorularını yöneltti.

- Fenerbahçe'den 'Bizim Takımın Yenileri' paylaşımı



İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü, youtube hesabından yaptığı paylaşımda takıma yeni katılan isimleri tanıtırken, eski futbolcular ise muhabir olarak yeni katılanlara sorularını yöneltti.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde takıma katılan Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc için futbolcular arasında imza töreni düzenlendi. Törene futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve İdari Menajer Volkan Ballı da katıldı. Törende yeni katılan oyunculara takım arkadaşları sorular sorarken eğlenceli anlar yaşandı.

Fenerbahçe'de futbolcular arasında yapılan imza töreni etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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