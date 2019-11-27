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Fenerbahçe'den Black Friday kampanyası! Biletler...

6 saat önce

Resmi açıklama şöyle;Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nda yerlerini alarak Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımlarını desteklemek isteyen taraftarlarımıza müjde!

Fenerbahçe'den Black Friday kampanyası! Biletler..., System.String[]

Resmi açıklama şöyle;


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metro Enerji Spor Salonu'nda yerlerini alarak Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımlarını desteklemek isteyen taraftarlarımıza müjde!


Her iki takımımızın oynayacağı üç lig karşılaşması, bilet satış partnerimiz PASSO'nun iş birliğiyle "Bilet Friday" kampanyası kapsamında "1 bilet alana 1 bilet bedava" olacak şekilde satılacaktır. Satışlar, 29 Kasım Cuma günü 11.00 - 23.59 saat aralığında gerçekleştirilecektir.


"Bilet Friday" kampanyasına dahil olacak maçlar şu şekildedir:


Erkek Basketbol:


Fenerbahçe Beko - Ormanspor (8.12.19/ 13: 00)


Bilet satış bağlantısı: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/fenerbahcebeko-ogm-ormanspor-macbileti-8-aralik/813320


Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma (22.12.19/ 13: 00)


Bilet satış bağlantısı: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/fenerbahcebeko-teksut-bandirma-macbileti-22-aralik/814320


Kadın Basketbol:


Fenerbahçe Öznur Kablo – Canik Belediye (29.11.2019/ 16: 00)


Bilet satış bağlantısı: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/fenerbahce-oznurkablo-canik-belediye-kadinlar-basketbol-superlig-macbileti-9-kasim/844319


Önemli hatırlatmalar:


Yukarıda belirtilen maçlar "Bilet Friday" kapsamında www.passo.com.tr üzerinden aynı maç için geçerli olmak üzere 1 bilet alana 1 bilet bedava olarak satılacaktır.


Kişinin, sistemsel olarak biletini alırken "Bilet Friday – 1 alana 1 bilet bedava" sekmesini seçerek ilerlemesi gerekecektir.


Satışlar 29 Kasım Cuma günü 11.00 - 23.59 saat aralığında gerçekleştirilecektir.

Fenerbahçe, basketbol, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:28 
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