Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Cas Bilgilendirmesi

Fenerbahçe'den Cas Bilgilendirmesi

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuru ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Cas Bilgilendirmesi, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuru ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübünün FIFA'ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraza ilişkin duruşma, dün İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşti. Trabzonspor'un FIFA'ya ve buna bağlı olarak CAS'a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem kulübümüz avukatları hem de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonunun avukatları, Trabzonspor'un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Yargılamayı etkilememek için gizlilik kuralı uyarınca daha fazla detay veremeyeceklerini dile getiren hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, takip ettikleri duruşmanın çok olumlu geçtiğini, avukatlarımızın savunmalarının çok ikna edici olduğunu ve kararın Fenerbahçe adına olumlu olacağı yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den CAS Açıklaması Dün Fenerbahçe'ye Bugün Beşiktaş'a Aynı Hakem! Trabzonspor Deplasmanda BB Erzurumspor'u Mağlup Etti Antalyaspor Evinde Aytemiz Alanyaspor 3-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 21:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Cas Bilgilendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]